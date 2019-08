State attenti alle fascette trasparenti sulla porta di casa E' segno dell'arrivo dei ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Polizia è intervenuta ieri mattina nel quartiere Monticelli per un sopralluogo fuori da alcune abitazioni, prese di mira da ignoti malfattori, intenzionati ad approfittare delle vacanze estive dei proprietari di casa. Attenti cittadini avevano segnalato infatti alcune fascette di plastica trasparente, quasi invisibili, infilate nella porta d’ingresso.Non ci è voluto molto per comprendere che si tratta di espedienti utilizzati per capire se il proprietario torna a casa di notte. E, in caso contrario, i malfattori potrebbero tornare per svaligiarle l’abitazione. La sezione reati predatori della Squadra Mobile di Ascoli è quindi intervenuta per far documentare dalla Polizia Scientifica tracce e immagini utili a comprendere l’identità dei malintenzionati.