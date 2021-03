Duecento vaccini AstraZeneca del lotto dubbio sospeso iniettati nel Piceno a personale scolastico e agenti

ASCOLI - Anche presso il Distretto di Ascoli è stata sospesa la somministrazione di dosi di vaccino, appartenenti al lotto AstraZeneca (ABV2856), come avvenuto in gran parte della penisola. Si tratta di dosi somministrate, come spiega Claudio Angelini, primario del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 5, al personale scolastico e agli appartenenti alle forze dell’ordine, nel Distretto di Ascoli.

LEGGI ANCHE:

Vaccino AstraZeneca, l'Aifa vieta il lotto ABV2856. Le verifiche dopo la morte di un militare di 43 anni

La sospensione a titolo cautelativo, occorre precisare, non è invece avvenuta al centro di vaccinazione di San Benedetto dove quella partita di vaccino AstraZeneca non è stata somministrata. Secondo calcoli approssimativi circa duecento persone hanno ricevuto il siero ma nessuno ha accusato reazioni gravi.

«Per gli utenti interessati - sottolinea Claudio Angelini - tutti tracciati e i cui nomi saranno nella mani del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 5 già stasera (ieri ndr), sarà attivata la procedura di farmacovigilanza. Non creiamo inutili allarmismi perchè la sospensione di un lotto può avvenire per centinaia di motivi, ne sono stato testimone con quelli della semplice influenza. Ed in genere il lotto bloccato viene svincolato in pochissimo tempo».

Indossa i panni del pompiere anche Isidoro Mazzoni, primario del dipartimento di farmacia. «Le fiale custodite nell’hub di San Benedetto sono state subito bloccate in attesa delle disposizioni della magistratura e dei controlli del Nas ma ci andrei cauto sulla correlazione fra il vaccino e i due decessi avvenuti». Intanto da domani la campagna di vaccinazione si sposterà dall’auditorium della Casa della Gioventù al palazzetto dello sport di Monticelli dove le postazioni saliranno da tre a otto.



Dopo alcuni giorni di leggero miglioramento è tornata a farsi pesante la situazione in Area Vasta 5. Nelle ultime 24 ore, il numero di nuovi positivi nell’Area Vasta 5 è di 93 persone con un incremento di 36 unità rispetto al giorno precedente. Nei reparti di terapia semintensiva, sono 16 i pazienti ricoverati dei quali sei ad Ascoli, rispetto ai 14 del giorno precedente. Così, come sono aumentati nelle ultime 24 anche gli accessi al Pronto Soccorso che sono passati da due a cinque, E, proprio nelle ultime ore il reparto di Pneumologia-Covid 19 presso il nosocomio del capoluogo registra il tutto esaurito con i 18 posti letto occupati. A questo punto, la decisione presa 48 ore fa dalla direzione dell’Area Vasta 5 di aumentare i posti letto nel reparto Covid 2 di S. Benedetto, portandoli a 30, sia può dire che è stata una intuizione indovinata. Così come pare azzeccata la decisione di portare a 14 i posti letto in terapia intensiva presso il Madonna del Soccorso di S. Benedetto che sono passati da 12 a 14. In pratica, l’aumento di occupazione dei posti letto riguarda tutte le categorie dei pazienti Covid-19, quelli in terapia intensiva, semintensiva e degenza ordinaria.



Infine si è ripensata la decisione di chiudere il reparto di Pediatria del Madonna del Soccorso di S. Benedetto per reperire un numero di infermieri in grado di supportare l’aumento dei posti letto al Covid 2 del nosocomio della costa. Il sindaco Piunti, appena avuta notizia della chiusura del reparto ha contattato il direttore dell’Area Vasta Milani chiedendo di soprassedere alla decisione di chiusura. Pericolo di chiusura, insomma, scongiurato. «Lunedì mattina - spiega Piunti - ho convocato la commissione Sanità del Comune alla quale ho invitato anche il direttore dell’Area Vasta 5 per una audizione. E’ l’occasione per conoscere i progetti della nostra Area Vasta per fronteggiare la pandemia». Ieri due morti per Covid, un 65enne e un 69enne di San Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA