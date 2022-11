ASCOLI - L’Arengo ha deciso di rimodulare il fabbisogno di ulteriore personale per l’ente e, quindi, il nuovo Piano delle assunzioni dal 2022 al 2024. Assunzioni che prevedono il ricorso a concorsi pubblici, e anche a scorrimento delle graduatorie vigenti, a mobilità, a concorsi interni per i dipendenti.

Per il fabbisogno immediato, quindi per l’anno in corso, l’Arengo ha previsto l’assunzione di 33 persone, tutte a tempo pieno e indeterminato, di cui 11 attraverso concorso pubblico, 11 attraverso progressione interna, 6 a scorrimento nelle graduatorie, 4 mediante la mobilità tra enti e 1 attraverso procedura speciale trattandosi di un profilo professionale specifico.



Saranno 11 le assunzioni attraverso concorso pubblico. Si tratta di un dirigente tecnico per il settore urbanistica e patrimonio, di due istruttori direttivi tecnici per il settore opere pubbliche e manutenzione, un istruttore direttivo tecnico per il servizio Ricostruzione pubblica-sisma, un istruttore direttivo contabile per il servizio finanziario, uno specialista di vigilanza per il settore polizia locale, un istruttore direttivo amministrativo per i servizi al cittadino, un istruttore contabile per il settore finanziario, un istruttore amministrativo per i servizi al cittadino, due commessi per le farmacie.



Saranno 6, invece, le assunzioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti: un istruttore direttivo amministrativo per i servizi al cittadino, un istruttore direttivo amministrativo - esperto culturale, un istruttore amministrativo per il servizio Suap - promozione commercio, un istruttore amministrativo per mobilità tra enti (previa procedura di scorrimento della graduatoria esistente) per il servizio ambiente e igiene urbana, un collaboratore di farmacia.

Infine, un assistente sociale mediante utilizzo di graduatorie di altri enti per le politiche per il benessere della persona. Sono 14 le figure da coprire con la progressione di carriera di dipendenti dell’ente: un istruttore direttivo informatico per il servizio di coordinamento informatico, uno specialista di vigilanza per il settore polizia locale, tre istruttori contabili per il settore equità, un istruttore amministrativo per il servizio protocollo, un istruttore amministrativo per il servzio suap - promozione commercio, un istruttore amministrativo per il settore risorse umane e benessere organizzativo, un istruttore amministrativo per i servizi amministrativi opere pubbliche, espropri Pnrr e Pinqua, un istruttore direttivo contabile per il servizio finanziario e un istruttore direttivo amministrativo per il settore sport. Infine, 4 assunzioni attraverso mobilità tra enti per un istruttore tecnico per il servizio Suap, due istruttori amministrativi per i servizi al cittadino e un esecutore amministrativo per la biblioteca. Procedura straordinaria per un istruttore tecnico – assistente agrario.