Asculum, idee per ripartire. Tre gioni di incontro con attori, sportivi ed esponenti del mondo scientifico

ASCOLI - Inizia oggi e finirà domenica la rassegna “Asculum”, con un cast di ospiti d’eccezione. L’edizione 2021 propone oltre 30 nomi di spicco con contributi letterari, culturali, professionali e scientifici della contemporaneità, in un momento storico in cui c’è un bisogno assoluto di certezze, di equilibrio, di vita. Il festival è promosso dall’associazione Asculum e curato da Life Strategies. Una vetrina di testimonianze e relazioni che potrà contare su vari presentatori: oltre agli organizzatori, anche su Massimiliano Ossini, Raffaele Vitali, Francesca Chialà, Michele Riva e Carlo Cambi.



La rassegna sarà ospitata in scenari tra i più belli e suggestivi del centro storico: piazza del popolo, Palazzo dei Capitani, la Pinacoteca, il teatro Ventidio Basso, il teatro dei Filarmonici, il Caffè Meletti e la cartiera papale. Tanti gli ospiti che hanno assicurato la loro presenza.



Ci sarà il neuroscienziato accademico Giacomo Rizzolatti, il divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini, l’attrice Martina Colombari, lo psicologo Giorgio Nardone, il sociologo Domenico De Masi, il formatore Armando Siri, la canoista Josefa Idem, la ginecologa Daniela Galliano, la psichiatra Erica Francesca Poli, l’attore Walter Nudo, il biologo cellulare e musicista compositore Emiliano Toso, lo scrittore Daniele Di Benedetti, lo speaker di eventi internazionali Richard Romagnoli, il fondatore di School of self awareness Patrizio Paoletti, l’esperto di corsa Daniele Vecchioni, lo psicologo Terenzio Traisci, il sociologo Andrea Fontana, l’esperto di attività fisica David Mariani, il filosofo e performer teatrale Cesare Catà, l’attore Piero Massimo Macchini, l’attrice Ilaria Drago, la psicologa Selene Calloni Williams, la fisiopatologia Sara Farnetti, il divulgatore Oscar Di Montigny, e lo scrittore Daniel Lumera. Info su www.asculumfestival.it.

