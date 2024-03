ASCOLI Difficile la vita degli anziani in città. Nell’ultimo periodo sono state sollevate molte polemiche da parte loro, considerando le difficoltà riscontrate nel loro vivere quotidiano. Dati i problemi che la fetta di popolazione dai capelli grigi affronta continuamente rispetto a quella più giovane nel muoversi, è comprensibile capire la delusione di molti pensionati nell’accorgersi che numerosi servizi non risultano attivi. Per fortuna nei giorni scorsi è stato ripristinato l’ascensore che permette di salire da “sotto i mulini” sino alla rotonda di piazza Giacomini, consentendo a chi parcheggia in via Porta Tufilla di evitare i gravi pericoli nell’affrontare il tratto di risalita a piedi. L’ascensore del ponte di Campo Parignano spesso non funziona e ciò spaventa sempre di più i meno giovani, meno dotati di buone gambe e di una vista ottimale.

Il cimitero

Per lo stesso motivo, nelle ultime settimane crea malumori l’ascensore bloccato al cimitero di Porta Cappuccina, che impedisce soprattutto appunto agli anziani di andare agevolmente a trovare i propri congiunti e amici defunti nella parte nuova della struttura. «Ormai sono mesi che versa in queste condizioni: non riusciamo a fare le scale e ogni volta ci tocca subire questo inconveniente» si lamenta all’unisono un gruppo di signore di una certa età che si reca al cimitero con una certa frequenza. «Abbiamo tante volte lamentato il problema di questo “fuori servizio” ma a tutt’oggi è ancora nelle medesime condizioni» dichiarano coloro che puliscono le tombe, che ogni giorno ricevono le lamentele degli utenti.

Torricella

E a proposito di scale, il malcontento coinvolge anche chi frequenta il parcheggio Torricella, dato che con tanto di avviso a caratteri cubitali viene impedito a chi prende l’ascensore di essere in compagnia di un cane. «Ancora queste discriminazioni: io non posso salire a piedi e non voglio abbandonare il mio cane per le scale» dice arrabbiato Emidio Angelini che, lasciando il parcheggio, non comprende perché il suo amico a quattro zampe debba essere lasciato solo. E sempre parlando di Torricella, il Coordinamento antidegrado per Ascoli ha pubblicato sui social la foto dei bagni non funzionanti. «Rivolgiamo un invito ai gestori della struttura di rendere i servizi sempre fruibili» auspica l’associazione, evidenziando la complessiva precarietà dei bagni in centro, al punto che per trovarne altri disponibili da viale de Gasperi per chi abbia necessità occorre arrivare a piazza Roma.