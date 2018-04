Arrestato per droga a 60 anni Viveva con la madre trovata in pessime condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri, nel corso di un servizio antidroga, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti C. G., di 60 anni. L’uomo arrestato, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di 2 grammi di eroina. La successiva perquisizione domiciliare a carico della persona fermata, effettuata con l’ausilio dei vigili del fuoco che sono stati fatti intervenire per le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui si trovava l’appartamento, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 16 grammi di eroina, un bilancino digitale di precisione, la somma di 100 euro in contanti e materiale utile per il confezionamento di dosi di stupefacente.Inoltre, all’interno dell’abitazione perquisita, i militari dell’arma hanno anche trovato una donna inferma nel letto di una camera. Ad una ulteriore indagine è emerso che quella persona, dell’età di 77 anni, è la madre della persona arrestata. La donna viveva in condizioni igieniche pessime per cui sono state fatte intervenire anche le autorità sanitarie preposte perché venisse trasferita in un’altra struttura.