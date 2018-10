Fondazione Carisap ricostruisce il rifugio Zilioli sul Vettore danneggiato dal terremoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Fondazione Carisap ha deliberato lo stanziamento di 185mila euro per ricostruire ex novo il rifugio Zilioli sul monte Vettore ad Arquata del Tronto chiuso dopo essere stato danneggiato dalle scosse di terremoto dell'agosto del 2016. Il rifiugio Zilioli di proprietà del Cai di Ascoli non è solo un riparo occasione per gli escursionisti ma è una struttura che sostiene il ritorno del turismo sui monti Sibillini e nei paesi che li circondano dove le attività ricettive e commerciali hanno già iniziato una faticosa ma tenace ripresa. Il rifugio costruito alla fine degli anni Cinquanta si trova a 2.240 metri di altezza.