Martina Colombari al Ventidio Basso, Cesare Catà al chiostro di S. Francesco: che cartellone

ASCOLI - La bella stagione prosegue con eventi in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico, a cominciare dal teatro. Prosegue con grande seguito tra gli spettatori la nuova rassegna di prosa organizzata dall’Arengo e dall’Amat al teatro Ventidio Basso.

Dopo i due precedenti allestimenti - “Alle 5 da me” con la coppia Dighero-De Laurentiis e “La camera azzurra”, affidato a Fabio Troiano e Irene Ferri - nel weekend ecco arrivare il terzo spettacolo. Si tratta della commedia “Montagne Russe”, in programma domani e domenica, rispettivamente alle ore 19.30 e alle 17. Lo spettacolo, interpretato da Corrado Tedeschi e Martina Colombari, è un lavoro incentrato su divertimento e commozione. Subito dopo, in quattro distinti appuntamenti pomeridiani, l’Arengo ha deciso di proporre nuovamente la cultura e l’istrionismo del grande comunicatore Cesare Catà, con i suoi incontri intitolati “Magical afternoon”.

Nella prestigiosa sede del chiostro di San Francesco, lo scrittore tornerà a trattare la letteratura a partire dall’incontro previsto il 9 giugno, voluto per parlare del teatro del Bardo con “Shakespeare jukebox”. A seguire, un altro evento avrà luogo nella medesima sede. Accadrà il 16 giugno, grazie a “Nell’abbraccio di Penelope”, un momento impreziosito dalla presenza dell’attrice Paola Giorgi, durante il quale Catà si cimenterà in una lezione spettacolo sulle regine di Itaca. La rassegna proseguirà il 23 giugno con “Nell’incanto di Calypso”, evento sulla Dea di Ogigia, impreziosito da Cecilia Menghini e Maurizio Serafini e, nel pomeriggio del 30 giugno, con la performance “Nell’oblìo di Circe”, dedicata alla Dea di Eea, con l’apporto recitativo di Elena Chandani Alesiani.

Anche lo spettacolo e il fashion saranno protagonisti della bella stagione. Sempre nello scenario del chiostro di San Francesco, è pronta ad andare in scena la settima edizione di “Moda sotto le stelle”, una serata dedicata ai capi delle boutique e alle attività sartoriali per il 24 Luglio, con la partecipazione di musica e di danza. L’amministrazione comunale ha voluto proporre l’appuntamento per ridare slancio al commercio cittadino legato all’abbigliamento e agli accessori, senza costi di partecipazione. Ancora una volta l’organizzazione sarà guidata dai consiglieri comunali Trontini, Massi e Pantaloni. Info: 334 3239570.

