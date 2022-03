L’Arengo investe oltre un milione per rifare le strade: ecco la mappa dei 29 cantieri previsti

ASCOLI - Parte l’operazione di maquillage straordinario su strade e vie cittadine. L’Arengo, con lo sblocco in giunta anche dei progetti del secondo lotto (quelli del primo erano già stati approvati), apre ora la strada all’avvio di cantieri che tra sistemazioni stradali, nuovi marciapiedi e altri interventi riguarderanno 29 zone del capoluogo piceno.



Un obiettivo già programmato, dal sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, che sarà finanziato grazie ad uno specifico mutuo per 1,1 milioni di euro (un primo lotto da 546mila euro e un secondo da 554mila euro). Cantieri che interesseranno numerosi quartieri e frazioni a partire da subito, anche per evitare che si arrivi a lavorare nel periodo estivo.



Gli interventi previsti in diversi quartieri cittadini saranno incentrati soprattutto sulla riqualificazione della pavimentazione stradale, a fronte di tratti ora impercorribili, ma anche sul fronte del rifacimento dei marciapiedi, sulla riqualificazione di aree parcheggio e anche sistemando tombini e caditoie. Nello specifico, un intervento di riqualificazione importante riguarderà tutto il quadrilatero interno di Campo Parignano, delimitato da via Montegrappa e via Piave, attorno a piazza Diaz, che prevede oltre alla ripavimentazioni anche il rifacimento dei marciapiedi.

Diversi i lavori che si eseguiranno anche a Monticelli, dal parcheggio comunale in largo dei Mandorli al piano viario su largo dei Gladioli, via delle Fontanelle a Monticelli Alto, via Tolignano, via dei Biancospini e via dei Semprevivi (con installazione anche di dossi artificiali). Anche a Porta Maggiore si interverrà per la sistemazione del parcheggio comunale in via Spalvieri, ma anche per quelle di via Piacenza e via Parma. Infine, sempre a livello di quartieri, sono previsti altri cantieri in via della Cartiera (nella zona della Cartiera papale), in via Monterocco (sopra la circonvallazione nord-ovest), in un tratto di viale della Repubblica tra l’istituto industriale Fermi e il ponte di San Filippo e in via San Serafino da Montegranaro a Borgo Solestà.



Saranno, invece, complessivamente 15 le frazioni interessate da altrettanti interventi di sistemazione delle sedi stradali, anche rendendole più sicure, I cantieri che si apriranno, infatti, interesseranno le arterie di collegamento e interne agli abitati di Lisciano, Polesio, Venapiccola, Colonnata alta, Poggio di Bretta, Mozzano, Cervara, Vallevenere, Piagge, San Savino, Palombare, Contrada Case da sole, Castel Trosino e Rosara. Cui si aggiungerà anche la sistemazione a parcheggio dell’area dove si trovava l’ex scuola di Marino del Tronto, con l’immobile che era stato demolito nei mesi scorsi. Si tratterà, come detto, di interventi che riguarderanno complessivamente 29 zone del territorio comunale, tra quartieri e le zone più decentrate e fuori dalla città. L’Arengo ha deciso, quindi, di investire oltre un milione di euro per migliorare la percorribilità e l’immagine di arterie stradali e vie che ne hanno davvero bisogno. Cui si aggiungono, poi, singoli interventi più consistenti come quello previsto tra maggio e giugno per corso Trieste.

