ASCOLI - Tempi rapidi, in quella che è la settimana decisiva, per tamponare anche a livello comunale il caro bollette che rischia di strangolare i bilanci di numerose famiglie ascolane. Nell’attesa di necessarie misure a livello governativo, l’Arengo darà ora seguito al percorso avviato la scorsa settimana con il primo passo formale da parte della giunta procedendo con l’approvazione delle variazioni di bilancio in consiglio comunale, il prossimo 20 ottobre, che includono anche la somma di 170mila euro recuperata per dare concretezza alle intenzioni di aiutare i cittadini in difficoltà.

L’avviso

Poi, nei giorni seguenti, proseguendo co la pubblicazione dell’avviso pubblico che – entro ottobre - permetterà alle famiglie con i requisiti richiesti di poter presentare la domanda per ottenere il contributo. Ma chi potrà percepire questo aiuto economico dell’Arengo per tamponare i costi delle bollette lievitati a dismisura? A fornire una prima indicazione in tal senso è stato proprio il sindaco Fioravanti che ha già delineato quali saranno le fasce di reddito di riferimento e la consistenza dei contributi che si andranno ad assegnare.



Le fasce

La scelta dell’Arengo, come sottolineato dal sindaco, sarà quella di andare incontro prioritariamente alle fasce economicamente più deboli, ovvero quelle con un reddito Isee fino ad un massimo di 10mila euro. Inoltre, si intende dare peso anche alla consistenza del nucleo familiare, considerando che in presenza di maggiori componenti aumentano anche i costi da dover sostenere. Nello specifico, secondo quanto anticipato dal primo cittadino e in attesa di arrivare alla pubblicazione dello specifico avviso, le erogazioni di contributi saranno diversificate in base a due fasce. La prima riguarderà quelle famiglie con redditi Isee fino a 5mila euro: in questo caso, si concederanno 150 euro ai nuclei familiari composti da una sola persona, 200 euro a quelli composti da due persone, 250 euro a quelli formati da 3 persone e 300 euro a quelli con 4 o più componenti. La seconda fascia riguarderà, invece, le famiglie con redditi Isee tra più di 5mila e fino a 10mila euro. In questo caso, i nuclei familiari con un solo componente avranno un contributo di 100 euro, quelle con 2 componenti riceveranno 150 euro, quelle formate da 3 persone avranno 200 euro e, infine, quelle formate da 4 componenti in su percepiranno 250 euro.

Modalità individuate, di fatto, sulla falsariga di quanto già fatto altre volte dal primo cittadino in raccordo con l’assessore Brugni per le azioni di sostegno sociale, come ad esempio avvenuto anche per i buoni spesa, per i contributi sugli affitti e per la partecipazione ai centri estivi. Lo stesso Fioravanti ha voluto evidenziare proprio la motivazione fortemente sociale di questa scelta, parlando di «un aiuto concreto che si vuole dare in questo momento di grande difficoltà per l’aumento delle bollette, soprattutto quelle dell’energia, dimostrando la grande vicinanza dell’amministrazione ai più deboli, come avvenuto in precedenza. A questa nuova misura, in raccordo con l’assessore ai servizi sociali Brugni, abbiamo lavorato per due mesi per poter arrivare ora ad attuarla».



I commercianti

Nel frattempo, sempre sul fronte delle azioni contro il caro energia, ieri il sindaco Fioravanti, in un incontro con i commercianti, ha illustrato l’avviso per creare una comunità energetica sostenibile in città al fine di abbattere i costi delle bollette anche per le attività commerciali. Nel corso dell’incontro si è anche parlato dell’avvio del centro commerciale naturale e degli eventi in centro.