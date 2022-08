ASCOLI - Arriva il momento dei progetti per andare a valorizzare anche le aree archeologiche più importanti . L’Arengo ha avviato ora le procedure per assegnare gli incarichi tecnici per progettare gli interventi da effettuare nell’area del teatro romano, a Porta Romana, in quella archeologica sotto Palazzo dei capitani e nella necropoli longobarda nella frazione di Castel Trosino.

Tre importanti punti di riferimento dal punto di vista storico della città e potenziali ulteriori attrattori di visitatori. L’obiettivo che il sindaco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Cardinelli hanno al momento prefissato è quello di sbloccare le progettazioni definitive dei tre interventi di riqualificazione e valorizzazione, anche con nuovi impianti di illuminazione, entro l’anno. Per poi partire, nel corso del 2023, con i relativi cantieri, a fronte di lavori, finanziati grazie ai progetti del bando Pinqua, di un importo complessivo di 800mila euro.



Con i tre progetti in fase di aggiudicazione per teatro romano, area archeologica di Palazzo dei Capitani e necropoli longobarda a Castel Trosino, il Comune intende dare concretezza all’auspicato potenziamento del filone archeologico sul territorio ascolano. Tre interventi per i quali ci sono già stati proprio nelle ultime settimane alcuni sopralluoghi congiunti del sindaco Fioravanti e dell’assessore Cardinelli con i rappresentanti della Soprintendenza archeologica e di quella paesaggistica, proprio per concordare gli indirizzi da seguire per il completamento di questi interventi. Per quanto riguarda il teatro romano, fondamentalmente si tratterà di intervenire sulle parti delle antichissime mura della struttura che risultano ammalorate, così come si riqualificherà tutta l’area e si realizzerà un nuovo sistema di illuminazione per valorizzare tutta l’area, anche per quanto riguarda un utilizzo per gli spettacoli all’aperto.

L’importo previsto già nel Piano opere pubbliche e finanziato è di 400mila euro. L’altro intervento programmato, per il quale ora si affiderà la progettazione per avere gli elaborati definitivi pronti entro l’anno, è quello nell’area archeologica sotto Palazzo dei Capitani. Anche in questo caso, a seguito di sopralluogo sono stati definiti alcuni aspetti di cui tener conto. Il terzo intervento finanziato attraverso il Pinqua e relativo sempre ad un’area di interesse archeologico è, come detto, quello che riguarda la riqualificazione e valorizzazione della zona di Castel Trosino in cui fu ritrovata la necropoli longobarda. Anche in questo caso, oltre ad una adeguata illuminazione, sono previsti interventi anche per migliorare la fruizione dell’area con l’ipotesi anche di un collegamento col sentiero pedonale esistente. L’importo dei lavori è di 200mila euro.