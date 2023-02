ASCOLI - Alla rimodulazione delle zone a traffico limitato appena messe a punto per rendere più vivibile il centro storico, invaso da auto e cantieri, l’Arengo ha voluto affiancare anche una rivisitazione di quella che è l’area pedonale urbana nel cuore della città. Ovvero la cosiddetta Apu. Un’area “off limits” per le auto, ovvero chiusa al transito dei veicoli e quindi su misura per i pedoni e il passeggio in genere, eccezioni a parte per specifici motivi.

Con i ritocchi definiti dall’Arengo, su input del sindaco Marco Fioravanti in raccordo col vice sindaco delegato al traffico Giovanni Silvestri e con la comandante della polizia municipale Patrizia Celani, si è andata delineare la nuova mappa delle vie e delle piazze pedonali del centro cittadino. Nello specifico, modificando l’elenco delle zone incluse, la nuova Area pedonale urbana include: piazza Arringo, via Minucia (tratto compreso tra piazza Arringo e intersezione con via Del Duca), rua Pietro della Scala, piazza del Popolo, via dei Corsi, via dell’Archivio, via Panichi, via del Macello, via Guiderocchi, via Tibaldeschi, rua Garzoni, via Del Duca (tratto tra piazza Simonetti e piazza del Popolo), via Del Duca (tratto tra piazza Simonetti e via Minucia), via Giudea (tratto tra corso Trento e Trieste e piazza del Popolo), rua del Palazzo Vecchio, corso Mazzini (tratto compreso tra via Dari e corso Trieste), corso Mazzini (tratto tra corso Trieste e via Bonaccorsi), rua dei Lenti, rua della Carità, via Iannella, via dei Notai, via Battisti (tratto tra via del Trivio e angolo Palazzo Guiderocchi). E ancora, via Alvitreti, rua dell’Aquila, rua delle Scaie, rua Dini, rua degli Sforza, via San Giuliano (tratto tra corso Mazzini e via Torquato), via del Teatro, via del Foro, via del Trivio (tra Piazza Roma e via Ceci), chiostro di San Francesco, via Vipera (tra corso Mazzini e via Ceci), via Giudea (tra piazza Simonetti e piazza della Viola), via Minucia (tra via Del Duca e via Giudea), rua David D’Ascoli, rua dei Tre Re, largo dei Cataldi, rua del Mattonato, rua degli Albanesi, rua Nardini, largo Crivelli, piazza Basso (tratto rialzato pavimentato in travertino), via delle Donne (tratto rialzato), via D’Ancaria (tra via Ceci e corso Mazzini), via Vidacilio (tra via D’Ancaria e via Cairoli) e via D’Ancaria (tra via Ceci e corso Mazzini).

I divieti nell'area pedonale



Nell’area pedonale appena ridefinita, non potranno accedere veicoli, dalle 0 alle 24 in qualsiasi giorno dell’anno, eccetto i veicoli di polizia, polizia locale e polizia privata, mezzi di soccorso e per il servizio rifiuti. Potranno accedere monopattini elettrici ma rispettando una velocità massima di 6 chilometri orari e bus navetta, mezzi turistici previa autorizzazione, taxi e auto a noleggio con conducente. Potranno accedere ma solo per operazioni di carico e scarico e al massimo per 30 minuti e in prossimità della residenza, i veicoli di proprietà di residenti nell’area pedonale con specifica autorizzazione (escluse piazza del Popolo, piazza Arringo, piazza Ventidio Basso e via delle Donne). Ci sono poi deroghe per specifiche esigenze con autorizzazione e determinate fasce orarie da rispettare.