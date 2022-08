Ex Sgl Carbon, approvato il primo atto per la bonifica: «La vasca di prima pioggia sarà messa in sicurezza»

ASCOLI - Approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza della vasca di prima pioggia dell’Ex Sgl Carbon. È questo l'esito dell’incontro che si è svolto nella Sala De Carolis di Palazzo dei Capitani, tra il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, l’assessore della Regione Marche, Guido Castelli, il commissario straordinario per la bonifica dell’area Ex Sgl Carbon, generale Giuseppe Vadalà, e vari rappresentanti di Comune, Provincia, Regione, Arpam e Unità Tecnica Amministrativa di Napoli.

«Oggi si è concluso un primo punto fondamentale per il sito dell’Ex Sgl Carbon, in un percorso che, per la struttura del Commissario Unico, ha preso il via nel 2019, quando fu l’ultimo degli 81 siti assegnati» ha dichiarato il commissario Straordinario Vadalà. «Si tratta del progetto sicuramente più importante, ma anche del più difficoltoso, perché si trova in un’area urbana di 27 ettari complessivi. I tempi? Nel mese di ottobre vorremmo indire la gara: ci impegneremo al massimo per rispettare questa tempistica, continuando a lavorare, come fatto finora, in stretta sinergia con il Sindaco Fioravanti e il Comune di Ascoli Piceno, oltre che con Provincia, Regione Marche, Arpam e Uta di Napoli».

L'assessore Castelli: «Svolta storica per la bonifica»

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Marco Fioravanti: «L’approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza permanente della vasca di prima pioggia dell’Ex Sgl Carbon è uno step molto importante nel percorso che abbiamo avviato fin dall’insediamento della nostra Amministrazione. In Italia ci sono 35mila aree da bonificare, metà delle quali senza alcun progetto: noi invece, grazie all’ottima collaborazione con il commissario Vadalà, l’assessore Castelli e tutti gli enti interessati, siamo felici e orgogliosi di essere fattivamente a lavoro per rigenerare un’area così importante nel cuore della nostra cittài».



L’assessore della Regione Marche, Guido Castelli che per 10 anni è stato sindaco di Ascoli: «Si è trattato di un incontro costruttivo, positivo e che rappresenta una svolta nella storia della bonifica dell’Ex Sgl Carbon. Grazie alla sinergia tra enti, siamo riusciti a individuare delle soluzioni di bonifica che saranno valide per la vasca di prima pioggia e anche per l’area privata. Una pagina importante che ci consente di rivedere, secondo criteri più moderni e sicuri, il piano operativo di bonifica del 2016, e che ci permette di pensare al futuro di un’area così importante per la città e la comunità ascolana».