Ascoli, la raggirano e si fanno intestare una casa, a processo

ASCOLI - Il gip del tribunale di Ascoli De Angelis ha rinviato a giudizio un macedone, da anni residente ad Ascoli, e un ascolano di 39 anni, R. P., assistiti dall’avvocato Umberto Gramenzi, per circonvenzione d’incapace. Secondo l’accusa abusando dell’handicap psichico di una donna, l’avrebbero indotta a sottoscrivere un contratto di vendita dell’appartamento in cui viveva a favore del macedone. Un immobile di 87 metri quadrati, oltre ad un’autorimessa al piano interrato di 17 metri quadrati. A luglio 2017 venne redatto presso un notaio l’atto di compravendita in cui le condizioni erano le seguenti: prezzo di 45mila euro di cui 3mila in contanti e 2.060 attraverso versamento su poste pay. I restanti 40mila euro con 200 rate mensili da 200 euro ciascuna a partire dal 30 luglio 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA