ASCOLI - Il commercio ascolano, nonostante tutto, dà nuovi segnali di vitalità e di ripartenza. E non intende assolutamente mollare. A testimoniarlo ci sono le aperture di nuove attività, sia già avvenute che in arrivo, che rappresentano un aspetto positivo per quello che può essere considerato un costante ricambio dell’offerta commerciale in città, malgrado tutti quei fattori che negli ultimi anni, dal terremoto al Covid per poi arrivare all’incremento dei costi per le utenze, hanno messo a rischio la tenuta di diversi negozi.

Sul fronte delle nuove attività, è importante rilevare non solo la scelta di qualcuno di puntare su un settore più consolidato, in questa fase, come il food (sia in piazza del Popolo che in via Tornasacco), ma anche di chi ha rivolto la propria attenzione su altre tipologie di esercizi commerciali (come ad esempio una nuova libreria e una catena nel settore abbigliamento). Considerando anche che qualcosa si starebbe muovendo, a livello di interessamento, per andare a recuperare qualche altro locale in centro (anche in piazza del Popolo) attualmente inutilizzato.



Sempre per il commercio, mentre l’Arengo su input del sindaco Marco Fioravanti in raccordo con l’assessore Domenico Stallone e il vice sindaco Giovanni Silvestri si accinge a prorogare da fine giugno fino a dicembre la deroga per l’occupazione gratuita e raddoppiata del suolo pubblico, lo stesso sindaco insieme a Stallone starebbe anche mettendo a punto, proprio in questi giorni, un’iniziativa con successivo avviso per consentire sperimentalmente, per il periodo estivo, l’attivazione di qualche piccolo punto di ristoro all’aperto (ad esempio per la vendita di cocomero) in alcuni quartieri della città, come ad esempio potrebbe avvenire a Porta Maggiore, Campo Parignano e forse in qualche altra zona.



A fronte di alcune chiusure nei mesi scorsi, il commercio ascolano risponde ancora presente. Come dimostrano alcune nuove aperture che vanno e andranno a breve a modificare la mappa dell’offerta commerciale in città. Innanzitutto, per quanto riguarda il settore del food, è prevista l’apertura di un nuovo locale sotto le logge di piazza del Popolo imperniato sull’oliva ascolana e altri prodotti gastronomici.

Sarebbe prevista entro il mese di giugno, invece, l’apertura di una nuova attività di ristorazione (con enoteca) e music bar, anche con la programmazione di eventi, nei locali di via Tornasacco che per tanti anni hanno ospitato un ristorante tipico. Sempre in centro, dunque. Spostando l’attenzione più ad est della città e sul fronte dei supermercati, è prevista entro l’anno l’apertura della nuova superficie commerciale del Gruppo Gabrielli a Monticelli. Invece, lungo alla Piceno aprutina, dopo la demolizione dell’ex Moscatelli, sarebbe prevista presumibilmente per dicembre anche l’apertura del supermercato del Gruppo Lidl.



Ma, a parte il food, nel frattempo alcuni segnali sono arrivati anche con nuove aperture in altri settori merceologici. Nello specifico, è stata inaugurata una nuova libreria in via del Trivio all’altezza dell’ingresso della chiesa di San Francesco, quindi in pieno centro. Inoltre, tornando alle aperture, un nuovo punto vendita di abbigliamento per uomo, donna e bimbo, della catena Mag Moda è stato aperto da poco nella grande struttura ex Boldrin a fianco al centro commerciale Città delle stelle. Dove, tra l’altro, solo qualche mese fa era stato aperto anche il punto vendita di una catena che si occupa di prodotti per la casa, ovvero Risparmio casa.