"Nonno sono tuo nipote, mi servono subito tremila euro", diversi anziani rimangono truffati

ASCOLI - Numerose segnalazione di truffe stanno pervenendo alle forze dell'ordine da parte di anziani. Alcuni malviventi, infatti, si spacciano per amici di loro familiari. Telefonano all'ignara vittima spacciandosi magari per nipote, chiedendo urgentemente tremila euro in contanti per pagare i danni di un grave incidente stradale. Forniscono anche dettagli sulle loro conoscenze familiari in modo da raggirare l'anziano che in buona fede in diversi casi casca nel tranello consegnando la somma a un emissario del fantomatico. Le forze dell'ordine tornano a mettere sull'avviso gli anziani: mai consegnare somme di denaro a sconosciuti.