ASCOLI - L’Arengo risponde presente di fronte a un’emergenza quasi sottotraccia, latente, ma che appare in crescita nella comunità ascolana: la presenza di tanti anziani soli, spesso senza parenti e magari per aver perso il coniuge, che rischiano di essere dimenticati. A testimoniarlo, qualche caso che affiora ogni tanto, in città, di persone anziane decedute di cui ci si è accorti solo diversi giorni dopo.

Il fenomeno

Un fenomeno in aumento, dunque, che ora vede l’amministrazione comunale, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti in stretta condivisione con l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni e l’Ambito sociale, rimboccarsi le maniche e attivare un’iniziativa mirata di assistenza quotidiana sotto i tutti punti di vista, dalle cose pratiche al supporto psicologico, sia alle persone sole con oltre 65 anni, senza altre possibilità di aiuto, sia a disabili nella stessa condizione di solitudine. Un progetto che ora prende corpo con uno specifico bando dell’Arengo per individuare, con scadenza per le domande entro il prossimo 21 novembre, associazioni del terzo settore per rendere possibile l’attivazione del servizio di monitoraggio – per capire quante e dove sono realmente persone che vivono sole e senza parentela (o con parenti residenti fuori città) – e di affiancamento e assistenza quotidiana agli anziani in queste condizioni.



Gli obiettivi

L’iniziativa che ora l’Arengo ha deciso di mettere in campo si chiama “Antenne per un sorriso” ed entrerà proprio nei prossimi giorni, con le adesioni delle associazioni di volontariato disposte a collaborare con il Comune, nella fase concreta. Si tratta di un’iniziativa messa a punto formalmente dall’Ambito sociale XXII insieme agli uffici comunali alle politiche sociali che si inserisce nella strategia più volte illustrata dal sindaco Fioravanti. «Confermiamo – rimarca il primo cittadino – la nostra massima attenzione, come Comune, per il sociale, per non lasciare nessun cittadino indietro e sempre dando la priorità proprio alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto anziani e disabili». In questo contesto, come spiega l’assessore Brugni, «a fronte di un crescente numero di casi di persone anziane che restano sole, senza poter contare su parenti o altri aiuti, in una città come la nostra che comunque ha un consistente numero di cittadini nella fascia di età più alta, insieme al sindaco abbiamo ritenuto doveroso strutturare un progetto in grado di supportare queste persone che si trovano in difficoltà tutti i giorni, nella quotidianità». E secondo quanto conferma l’assessore, non si ha un quadro preciso di quanti siano i cittadini in queste condizioni di isolamento.



Il metodo

Con i dati dell’ufficio anagrafe e l’aiuto delle associazioni di volontariato, dunque, si cercherà innanzitutto di scovare queste persone, che pur se in difficoltà vivono nel silenzio, attraverso un monitoraggio che magari richiederà anche l’assunzione di informazioni dai vicini o da altre possibili fonti.