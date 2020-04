Addio al professore universitario Sabatucci, i tamponi sono negativi

ASCOLI - Si sono svolti questo pomeriggio ad Ascoli i funerali del professore Antonio Sabatucci, 69 anni, docente di Odontostomatologia presso l’università Politecnica delle Marche. Il docente universitario di origini ascolane ha combattuto contro una grave malattia che l’ha portato via. Aveva scoperto circa sei mesi fa di essere gravemente malato. Ha affrontato coraggiosamente questo terribile periodo con dignità cercando di non fare pesare fin troppo sulle spalle dei familiari il peso del dolore. Con l’aggravarsi delle sue condizioni di salute era stato ricoverato negli ultimi giorni presso l’ ospedale Mazzoni di Ascoli dove a causa di gravi complicazioni legate alla malattia è entrato in coma e poi purtroppo è deceduto. I tamponi fatti di prassi prima del ricovero e dopo il decesso sono risultati entrambi negativi. Quindi nessuna morte sospetta legata al Coronavirus.

