Angelica sulle orme della Schiffer: a 18 anni firma il contratto da modella professionista a Parigi

ASCOLI - Angelica Massari raggiungerà i suoi compagni del liceo delle Scienze umane soltanto all’inizio del prossimo mese: per tutto settembre, infatti, resterà a Parigi dove ha l’opportunità di diventare, a soli 18 anni, una modella professionista.



L’ingaggio

È stata infatti ingaggiata da una delle più prestigiose agenzie di moda al mondo, la Metropolitan, per intendersi quella che ha lanciato Claudia Schiffer ma lei, la giovane ascolana ci tiene subito a precsiare: «Non è il mio modello anche perché non ho modelli». E in effetti non ha nulla a che spartire con una delle top che hanno fatto la storia degli Anni Ottanta: Aneglica è mora, alta 1 metro e 75 e pesa sui 51 chili. «Ma mangio di tutto - si affretta a spiegare - ho appena finito una busta di patatine». Beata lei, il segreto di questa ragazza che può coronare un sogno di molte sue coetanee è lo sport: «ho fatto ginnastica artistica anche perché mio padre è Michele Massari della Asd Ascoli - spiega - e adesso continuo ad allenarmi in casa, faccio boxe contro un sacco». A Parigi invece, anche per godersi la città, va a piedi «così continuo a smaltire».

L’occasione

Angelica è stata notata da Gianfrano Iobbi, il talent scout di Riaptransone che ha scoperto, tra le altre, in Sud Africa Charlize Theron e Giorgina Grenville. Un’esperienza che gli consente di individuare soprattutto per quali mercati - e agenzie - ogni viso o fisico può sfondare.

I progetti

E mentre Angelica ha già firmato il suo contratto con la Metropolitan, ha imparato a muoversi da sola in una Metropoli e a convivere con altre ragazze come lei «abbiamo ognuna la nostra stanza in un bellissimo appartamento vicino all’Arco di trionfo» dice ecco che i progetti sono davvero tanti ma non è forse ancora il momento di svelarli. «Ho fatto la mia prima sfilata due anni fa all’Hilton di Venezia - racconta Angelica - e ora sto partecipando a numerosi casting. L’altro giorno ho indossato Balmain e altri marchi francesi». Insomma, Angelica è pronta per il grande salto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA