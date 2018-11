Amianto, scuola da evacuare Accertata la presenza di materiale inquinante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Dovranno essere trasferiti gli alunni della scuola delle Tofare in via Sassari. Le analisi effettuate dai tecnici dell’Arpam di Pesaro hanno confermato la presenza di amianto nell’edificio scolastico e pertanto bisognerà trovare una sistemazione alternativa ai circa cento bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e primaria. L’ufficialità del provvedimento arriverà nella giornata di oggi nel corso di una riunione convocata d’urgenza per questo pomeriggio su volontà dell’amministrazione comunale con gli insegnanti e i genitori dei bambini che verranno messi al corrente dello stato delle cose. Nei giorni scorsi sono stati effettuati dei saggi e dei campionamenti sul plesso scolastico per accertare la presenza di amianto in alcune parti della scuola. Non tutti i locali sarebbe interessati, ma comunque risulta non praticabile l’ipotesi di poter spostare solo poche classi. Sebbene non ci fossero dei pericoli imminenti per la salute degli alunni, sicuramente si rendono necessari i lavori di manutenzione che consentiranno anche di eseguire la bonifica del materiale inquinante. Pertanto, i bambini dovranno essere trasferiti in un’altra struttura adeguata ed in grado di accogliere un centinaio di bambini. L’amministrazione comunale, in questi giorni, sta valutando una serie di soluzioni da proporre ai genitori e agli insegnanti al fine di trovare una soluzione condivisa. La difficoltà è data anche dal fatto che il trasferimento deve avvenire in una struttura che possiede tutte le caratteristiche necessarie e che sia in grado di ospitare un numero di alunni abbastanza importante.