ASCOLI - “La città vivente” è il titolo del convegno della Scuola di architettura e design dell’UniCam insieme con l’Arengo, che si svolgerà venerdì alle 17.30 alla sala dei Savi di Palazzo dei Capitani. Interviene Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale.

La conferenza verterà sull’importanza delle piante come risposta agli effetti del cambiamento climatico: Mancuso ha contribuito a realizzare importanti opere di rigenerazione urbana insieme ad architetti sensibili al tema come Kengo Kuma e Stefano Boeri.

Il progetto



«Nel nostro progetto Ascoli Green – dichiara il sindaco Marco Fioravanti – vogliamo includere momenti di conoscenza e approfondimento come questo con ospite un’autorità in materia come il professor Mancuso. Crediamo molto nella diffusione di una coscienza collettiva che guardi alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente». Mancuso è anche cofondatore di Project Nature, una società di progettazione multidisciplinare che elabora metodologie d’intervento basate su conoscenze derivate da modelli vegetali. L’assessore Donatella Ferretti sottolinea: «L’attenzione all’ambiente è centrale. Queste iniziative vanno nel senso di una cura del Creato, come l’ha chiamata il Papa, che è una responsabilità di enti civili e cittadini».

Argomenti da veicolare al meglio





«L’idea è realizzare, insieme al Comune, idee condivise di interesse per la collettività. Mancuso sa veicolare queste tematiche in maniera semplice e chiara e riempie sempre i teatri, la sua figura è un punto di riferimento importantissimo» spiega la professoressa Federica Ottone mentre la collega Roberta Cocci Grifoni aggiunge: «Mancuso riesce a veicolare questi argomenti in modo molto empatico ed ha subito accolto l’invito con entusiasmo». Il professor Carlo Vannicola sottolinea: «Mancuso è spesso presente in Rai. Sa comunicare in maniera diretta le sue idee. A breve riaprirà anche il Master in Eco Design».