Ricatto hard all'ex amante con i pizzini sull'automobile "Soldi o dico tutto a tuo marito"

ASCOLI - Per diversi anni aveva avuto una relazione sentimentale con un coetaneo. Poi, alla donna si è presentata l’occasione di sposarsi con un altro. Ha quindi preso la decisione di troncare con il suo ex. Poi, continuamente pressata dallo stesso ex fidanzato non ha saputo resistere alla tentazione di incontrarsi con lui, naturalmente all’insaputa del marito. La cosa è andata avanti per un paio d’anni poi la donna ha deciso di porre fine al rapporto. Solo che lui non ne voleva sapere ed ha cominciato a ricattarla chiedendo ripetutamente soldi per il suo silenzio. La vicenda, immancabilmente, ha avuto un seguito di natura giudiziaria. davanti al giudice per le udienze preliminari, Rita De Angelis, M. C., quarantaseienne Rsidente ad Ascoli è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di estorsione. L’uomo le metteva nella cassetta della posta o lasciava sul parabrezza dell’auto della sua ex dei pizzini in cui le chiedeva il denaro.