Allontanato da casa perché violento ci torna il giorno dopo: arrestato

ASCOLI -mettendo in atto in atto sia vessazioni psicologiche, che vere e proprie violenze fisiche, mai denunciate per timore di ben più gravi ritorsioni.Dopo neanche 24 ore dall’esecuzione della misura, l’indagato si è ripresentato di notte presso l’abitazione coniugale, mettendo in atto una vera e propria azione intimidatoria contro i suoi congiunti. La moglie è riuscita però ad avvisare il “113” provocando così la fuga del coniuge violento. La pattuglia della polizia si è messa subito alla ricerca del fuggitivo, rintracciandolo dopo alcune ore dai fatti, che vagava nei pressi dello stadio cittadino, in preda ad un delirio autolesionista. L’uomo, considerato il suo stato di scarsa lucidità, è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico. Ora è a i domiciliari.