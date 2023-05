Ascoli, aperto il Coc dopo l'allerta meteo: sotto osservazione il fiume Tronto e la diga di Talvacchia

ASCOLI - Il Comune di Ascoli ha provveduto allìapertura del Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile delle Marche. Al momento - si legge in una nota - non si registrano particolari criticità presso ponti, dighe e strade comunali.

Maltempo, chiusa per frana la SS210 "Fermana Faleriense": l'intervento dell'Anas

Allerta meteo in provincia di Ascoli, attivato il Coc

«La Sala Operativa della Polizia Municipale resterà aperta H24, con pattuglie in servizio per tutta la notte.

Per segnalazioni ed emergenze è possibile contattare il numero 0736-244674. Si invita l’intera cittadinanza a prestare la massima attenzione e, qualora le condizioni meteo si facciano particolarmente avverse, a uscire di casa solo per motivi di reale necessità».

Sotto osservazione in particolare il fiume Tronto, il torrente Bretta e la diga di Talvacchia.