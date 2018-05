Allenatore preso per il collo dopo una partita di calcio giovanile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - «Un gesto del genere non deve esistere nel mondo del calcio, tantomeno in quello giovanile». C’è tanta amarezza nelle parole di Claudio Pierantozzi, allenatore dei Giovanissimi regionali del Monticelli, nel raccontare l’increscioso episodio accaduto domenica scorsa al termine della gara disputata dai suoi ragazzi contro i pari età del Fermo. Al triplice fischio infatti, l’ex calciatore dell’Ascoli è stato aggredito da una persona, entrata in campo con il preciso intento di affrontare l’attuale tecnico dei biancazzurri.«La partita si è disputata dinanzi a una bella cornice di pubblico, è stato un bellissimo match, agonisticamente perfetto, terminato 1-0 in nostro favore grazie alla rete di Poli» ha raccontato Pierantozzi. «Al termine della gara sono andato a festeggiare insieme ai miei ragazzi, ma una persona è entrata in campo e ha iniziato a rivolgermi parole molto pesanti. Io non ho reagito, chiedevo solo chi fosse. All’improvviso mi ha preso per il collo, mi ha stretto con forza e mi ha sbattuto contro la panchina. Fortunatamente un nostro dirigente lo ha fermato prima che mi sferrasse un pugno, tutto questo è accaduto davanti all’arbitro, ai genitori e soprattutto ai ragazzi presenti». A scatenare l’assurda reazione dell’uomo sembrerebbe essere stata la mancata decisione di spostare in altro orario la partita dopo la richiesta da parte della società del Fermo: «La gara per vari motivi non è stata spostata, ma questa non può e non deve essere una motivazione per compiere un simile gesto» ha aggiunto Pierantozzi. “Stiamo parlando di settore giovanile, l’atto commesso davanti a tutti quei ragazzi è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cosa facciamo vedere ai nostri bambini? Cosa gli raccontiamo? Come li facciamo crescere?».