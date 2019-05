Allarme alcol per i tredicenni e dilaga tra i giovan la cocaina "low cost"

di Filippo Ferretti

ASCOLI - Il Sert lancia l’allarme: abuso di alcol già tra i ragazzi che frequentano la scuola media, i giovani tra i venti e trenta anni che assumono più droghe contemporaneamente. È un quadro preoccupante quello che descrive il direttore del Sert Marco Quercia, perché oltre all’esercito dei tossicodipendenti in cura farmacologica presso la struttura dell’Asur, vi è tutto un universo sommerso, costituito da coloro che non assumono stupefacenti tutti i giorni ma finiscono spesso col cedere in queste tentazioni.