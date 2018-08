Alice Pagani stella nascente: â€‹sarà protagonista nella serie Netflix "Baby"

di Filippo Ferretti

ASCOLI - Sarebbe piaciuta molto a Pier Paolo Pasolini, che amava rintracciare nobiltà d’animo in volti acerbi e malinconici. Ora, dopo la sua non facilmente dimenticabile presenza nel dittico di Sorrentino, “Loro”, dove interpreta una giovanissima olgettina in grado di sottrarsi alle avances del Cavaliere, torna sullo schermo per essere una minorenne che farà nuovamente discutere, in “Baby”, la serie di Netflix ispirata alla vicenda delle studentesse romane che vendevano il loro corpo ad adulti abbienti nel quartiere Parioli. Parliamo di Alice Pagani, l’ascolana di 20 anni su cui da qualche anno ha deciso di scommettere il cinema italiano, dopo le fortunate prove dello scorso anno offerte dall’attrice in “Il Permesso” di Claudio Amendola e in “Classe Zeta” di Guido Chiesa.