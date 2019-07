Infarto stronca a 54 anni noto commerciante parente della Abbagnato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI -Il mondo del commercio ascolano è in lutto per la morte improvvisa a 54 anni del commerciante di abbigliamento Alessio Abbagnato, (negozio in corso Mazzini) stroncato da un infarto nella notte. Alessio Abbagnato, parente della nota ballerina Eleonora era anche impegnato politicamente e aveva sostenuto alle ultime elezioni comunali l'assessore Donatella Ferretti della lista civica Scelta Responsabile. Proprio nei giorni scorsi aveva partecipato anche alle manifestazioni quintanare in onore della Madonna della Pace. Era impegnato anche per risollevare le sorti del centro storico ascolano.