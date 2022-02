Un cast stellare per il Memorial Troiani. Il top della canzone da Sanremo in piazza del Popolo

ASCOLI - Dardust continua a scommettere sulla sua città. All’interno del programma di grandi appuntamenti che contraddistingueranno l’estate ascolana, accanto all’ipotesi sempre più accreditata di riproporre la messinscena lirica all’aperto nel prossimo agosto - e si parla sempre più insistentemente di un “Macbeth” verdiano firmato da Pier Luigi Pizzi – è già certo che a giugno la piazza sarà lo scenario del live più prestigioso che la città abbia mai avuto sinora con il pop italiano, dai tempi del glorioso Festivalbar.





Infatti, dopo le oltre mille presenze registrate nel 2021in marito allo show che vide tra le protagoniste Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, il music maker ascolano Dario Faini vuole allestire nel salotto cittadino un nuovo, prestigioso spettacolo dal vivo con alcuni dei grandi protagonisti della scena musicale italiana. E lo scopo è come sempre duplice, perché se da una parte il musicista, autore e produttore intende continuare ad onorare gli scopi benefici a favore della ricerca sulle malattie oncologiche del sangue e dell’operato della sezione ascolana dell’Ail, nell’ambito del Memorial Alessandro Troiani, dall’altra c’è il bisogno di creare un evento di enorme attrattiva per il capoluogo.

Una manifestazione di levatura nazionale che possa far parlar di sè e del luogo che la ospita, in un momento in cui Ascoli aspira a diventare la capitale della cultura 2024. L’iniziativa prevista nella prima metà di giugno in piazza del Popolo intende stavolta mettere sotto i riflettori alcuni dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, attraverso coloro che da tempo fanno parte della scuderia di Dardust, perché interpreti di brani da lui prodotti o musicati recentemente.



Ecco dunque che i contatti hanno coinvolto nelle ultime settimane star quali Elisa, Sangiovanni, Noemi, Irama, La Rappresentante di Lista. Lo stesso Mahmood, che era già stato mattatore per l’Ail al Ventidio Basso due anni fa, prima di agguantare la sua nuova vittoria in coppia con Blanco presso la Città dei Fiori aveva manifestato l’interesse di voler tornare a calcare il palcoscenico ascolano. Faini approfitterà dell’occasione per presentare i nuovi brani del quarto album targato Dardust, “Parallel 43”, in uscita a breve.

