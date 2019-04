Rissa da far west in centro 4 aggrediscono un 36 enne che riporta fratture al volto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Scena da Far west fuori da un locale cittadino dove è scoppiata una rissa che ha visto coinvolte 5 persone che se le sono date di santa ragione. Sono dovuti intervenire carabinieri e polizia per dividere i contendenti, tutti a rischio di essere denunciati per rissa aggravata. Le indagini in corso dovranno chiarire quale sia stata la causa scatenante delle botte fra 4 persone che si sono scagliate su di un trentaseienne ascolano, A. S.. Dalle prime sommarie indagini si ipotizza un regolamento di conti per il mancato pagamento di alcune dosi di droga. Infatti, tutti coloro che sono stati coinvolti risulterebbero gravitare negli ambienti della tossicodipendenza. Poliziotti e carabinieri hanno proceduto al sequestro del filmato delle telecamere e ora provvederanno a visionarle per prendere i provvedimenti del caso. La rissa sembrava essere finito lì. Senonchè a distanza di qualche ora al centralino della Questura è giunta la telefonata di una donna che chiedeva l’intervento di una pattuglia in quanto fra lei ed il suo compagno era in corso una lite. Quando i poliziotti si sono portati nell’abitazione si sono resi conto che si trattava proprio di A. S.,, coinvolto nella rissa che si era scatenata poche ore prima. Aveva la faccia tumefatta, per cui è stato necessario accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove i sanitari gli hanno riscontrato la frattura dello zigomo destro, della mascella e diverse altre ferite al volto. E’ parso evidente che a provocare le lesioni erano stati i pugni ricevuti nella rissa.