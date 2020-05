Ascoli, aggredisce due ragazzi e si scaglia contro le vetrine: tossico arrestato

ASCOLI - Momenti di paura ieri sera in centro storico dove un tossicodipendente è stato arrestato dagli agenti della polizia dopo che poco prima aveva dato in escandescenze scagliandosi contro due giovani. Il fatto si è verificato ieri sera intorno alle 20 nei pressi della centralissima piazza Roma in pieno centro storico.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, un cinquantenne del posto con gravi problemi di tossicodipendenza alle spalle, sarebbe fuggito dalla comunità di recupero nel nord delle Marche dove da qualche tempo era stato ospitato per cercare di curarsi dall’uso della droga per fare ritorno ad Ascoli. Una volta arrivato in città, ieri sera, ha incontrato due giovani con i quali è iniziata una discussione i cui toni sono diventati sempre più accesi fino a quando il cinquantenne non ha tentato di aggredire i due.

Poi, in preda alla collera ha tentato di danneggiare anche alcune vetrine dei negozi presenti nelle vicinanze, fino a quando alcuni residenti, impauriti, hanno richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia della squadra volanti della polizia che ha provveduto a bloccare il tossicodipendente e ad ammanettarlo. Dopo essere stato portato in questura è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

