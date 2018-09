Aggredisce i carabinieri ma i genitori non lo vogliono agli arresti domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Litiga con il padre che gli nega di rientrare a casa; un ascolano di 30 anni, perde il controllo di sè cominciando ad inveire. Nel timore che la situazione potesse degenerare un vicino di casa ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Alla vista dei militari il giovane si è infervorato ancora di più avventandosi contro di loro. Ne è scaturito un parapiglia. I carabinieri lo hanno immobilizzato e arrestato. Poi è stato condotto in caserma per la sua identificazione. I carabinieri hanno poi provveduto ad avvertire di quanto accaduto il magistrato di turno il quale sarebbe stato intenzionato a concedergli arresti domiciliari ma, sia i genitori che l’ex moglie non lo hanno voluto accogliere nei rispettivi appartamenti, per cui il giovane ha trascorso la nottata nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri.