Affitti non pagati per 100mila â€‹euro: inquilini a rischio sfratto al Ferrucci

di Luca Marcolini

ASCOLI - Canoni di affitto non pagati che si cumulano fino ad arrivare ad un debito che supererebbe ormai di gran lunga i 100 mila euro. Con l’Arengo che già dal 2017 ha dovuto avviare, seppure a malincuore, procedure legali per sfratti che ora, in qualche caso, stanno per diventare esecutivi. E’ questo lo scenario che riguarda, purtroppo, diverse tra le 30 famiglie ospiti del “Ferrucci” che si trovano in difficoltà da tempo – alcuni da 6 o 7 anni - per quel che riguarda il pagamento dei canoni di locazione. E qualcuno, addirittura, avrebbe accumulato debiti per qualche decina di migliaia di euro.