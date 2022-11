ASCOLI - Altri sostegni economici in arrivo, attraverso specifici fondi statali, per le famiglie ascolane in situazioni di disagio economico e con redditi Isee non superiori ai 10mila euro annui. Si tratta di contributi pari a 800 euro da assegnare, previa domanda, a ciascuno dei nuclei familiari o genitori separati, sia per il rimborso dell’affitto o di un mutuo (se con canone o rateo superiore ai 350 euro mensili), sia per un aiuto nel caso ci siano quattro o più figli o ci siano figli e sia già stata attivata l’assistenza dei servizi sociali, sia per aiuti agli orfani.

Così come sono previsti contributi a donne incinte che hanno problemi economici o a ragazze madri in difficoltà o a chi adotti un bimbo. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23 novembre attraverso lo specifico modulo predisposto dall’Arengo da presentare al’Ufficio protocollo del Comune o inviare a mezzo raccomandata o via posta elettronica certificata.



L’Arengo ha appena pubblicato, su input del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, in raccordo con l’Ambito sociale di riferimento, il nuovo avviso per invitare le famiglie in situazioni di disagio economico o che hanno avuto o adottato figli nel corso del 2021 a fare un passo avanti e richiedere un contributo, quantificabile, come detto, in 800 euro, che verrà garantito grazie al Fondo statale per le politiche della famiglia. Gli interventi di sostegno, come detto, sono di due tipologie. La prima riguarda la nascita o per l’adozione di figli, con aiuti alle donne in stato di gravidanza in condizione di difficoltà, al fine di prevenire l’interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico oppure contributo economico, durante e dopo la maternità, attraverso l’accompagnamento della donna e del bambino. Aiuti sono previsti anche per garantire solidarietà alle ragazze madri, in situazione di difficoltà e a favore di famiglie che affrontano il percorso adottivo o hanno adottato un bambino. La seconda tipologia, invece, è quella mirata a interventi di sostegno per il superamento di situazioni di disagio sociale, economico ed abitativo: nello specifico, sono previsti sostegni abitativi per famiglie e genitori separati che sostengano la spesa di un mutuo o un affitto mensile superiore a 350 euro; sostegni a famiglie con 4 o più figlie che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento o altri interventi economici; sostegno alle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori e a nuclei familiari con figli minori già in carico ai servizi sociali.



Il contributo di 800 euro avverrà sotto forma di erogazione economica oppure di rimborso per una spesa sostenuta. Per poter partecipare al bando, il requisito reddituale è il valore Isee non superiore a 10mila euro. Verranno create graduatorie in base ai parametri richiesti per poi procedere con le erogazioni.