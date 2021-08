Rottura dell'acquedotto davanti al palazzo di giustizia, chiuso il traffico in centro storico

ASCOLI - Grave guasto idrico poco fa alla condotta idrica in centro storico di Ascoli. Per una rottura dell'acquedotto è fuoriuscita acqua in via Dino Angelini proprio davanti al palazzo di giustizia. i vigili urbani hanno chiuso il traffico per consentire agli operai della Ciip di intervenire per riparare la condotta. danneggiato anche il manto stradale. Un'altra rottura all'acquedotto c'è stata anche in un'altra via del centro storico. Per ora le utenze sono garantite dai serbatoi della Ciip. L'obiettivo degli operai è risolvere il guasto prima di un eventuale abbassamento dei serbatoi.

