Si rompe la conduttura, rubinetti a secco. E per l'acqua "colorata" arriva Striscia la Notizia

ASCOLI - Rubinetti a secco in una ampia zona di Monticelli a causa di una rottura sulla rete di distribuzione idrica su cui le squadre di manutenzione della Ciip sono intervenute nella giornata di ieri e durante la scorsa notte.

Da qualche giorno alla Ciip, dove a causa della profonda crisi idrica viene costantemente monitorato il consumo di acqua, avevano registrato un aumento eccessivo dei consumi dal serbatoio di Monticelli. Si era appurato che, rispetto al fabbisogno medio che quotidianamente veniva utilizzato, nelle ultime settimane c’era stato un incremento di almeno 20 litri al secondo, che rappresenta una quantità importante di acqua.

La perdita

In un primo momento, i tecnici insieme con gli operai hanno effettuato tutte le verificare al fine di accertare se ci fosse stato un consumo maggiore in qualche edificio o struttura presente nella zona. Una volta esclusa questa eventualità, rimaneva l’ipotesi sempre più probabile di una possibile falla sulla condotta. E dopo attente ricerche, è stata individuata la perdita in una tubatura posta a circa tre metri di profondità e che rifornisce di acqua la scuola di Monticella e tutta la zona di via dei Girasoli, via dei Narcisi, Largo degli Oleandri, via delle Verbene e Largo delle Dalie dove ieri mattina, per consentire i lavori di riparazione, è stato sospesa l’erogazione dell’acqua fino alle 13 per poi essere tolta nuovamente alle 22,30 per tutta la notte fino alle 6,30 di questa mattina. Si tratta di un lavoro assai complesso tanto da impegnare le squadre di operai per tutta la notte al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. A seguito dell’intervento di manutenzione, la Ciip ha avvertito i cittadini della possibilità che possano verificarsi dei disservizi: non da escludere che possano registrarsi degli sbalzi di pressione e l’eventualità che, nel momento in cui verrà riporistinato il flusso idrico nella rete di distribuzione, possano verificarsi fenomeni di acqua gialla. Quella stessa acqua gialla che ormai da mesi lamentano alcuni cittadini decisi a dare battaglia alla Ciip nelle sedi competenti rivendicando il diritto di poter usufruire di una acqua di migliore qualità. E con questo obiettivo si è formato un comitato e anche un gruppo su Facebook per coordinare meglio le iniziative da intraprendere. Già a settembre uno sparuto gruppo di persone aveva protestato durante l’incontro con il capo del dipartimento nazionale della protezione civile Angelo Borrelli. E nei prossimi giorni quella protesta arriverà alla ribalta nazionale.

Il blitz

E lunedì nella sede di via Repubblica si è presentata per chiedere spiegazioni la troupe di Striscia la notizia con il direttore dell’azienda, Gianni Celani, che ha risposto alle domande dell’inviata del telegiornale satirico di Canale 5, Rajae Bezzaz, sostenendo le ragioni della Ciip.

