«Accostiamo», ma fugge dopo il tamponamento con gravi danni all'altra auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Tamponato e truffato nel giro di pochi secondi. E’ la disavventura capitata ad un anziano grottammarese che si è ritrovato suo malgrado al centro di un vero e proprio raggiro. L’uomo era al volante della propria auto quando è stato tamponato da un furgone, guidato da un uomo di circa quarant’anni.L’urto è stato violento tanto che l’anziano alla guida dell’auto ha dovuto poi recarsi al Pronto soccorso. Il furgone ha semidistrutto la parte posteriore della sua Fiat Idea. L’autista del furgone ha però spinto per spostare i mezzi in un punto in cui non avrebbero dato fastidio. L’uomo si è fidato e ha fatto male perché mentre lui accostava l’auto il furgone si allontanava in fretta. E’ rimasto da solo, con il volante in mano, ed un danno da almeno 1500 euro alla sua auto