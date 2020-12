Giovane di 20 anni accoltellato dopo una rissa in centro, è ricoverato in gravi condizioni

ASCOLI - Un ventenne ascolano ferito con due coltellate è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Su quanto accaduto stanno ora indagando gli agenti della squadra volanti di Ascoli per cercare di ricostruire le circostanze in cui è avvenuto il ferimento del giovane.

Tra le ipotesi più accreditate c’è quella che il ventenne possa essere stato coinvolto in una lite avvenuta in centro storico poco prima delle 21 di ieri sera. Il fatto si tinge di giallo poichè il ragazzo dopo essere rimasto ferito è tornato da solo a casa alla Piazzarola, poco distante da Piazza del Popolo. I suoi familiari vedendolo in quello stato e sanguinante , hanno prontamente richiesto l’intervento del 8 c he ha inviato sul posto un’ambulanza con il personale sanitario a bordo che hanno immediatamente prestato le prime cure al ventenne che presentava due tagli profondi: uno poco sotto spalla e l’altro poco più in basso. Lo hanno trasportato al pronto soccorso dove è stato sottosposto ad accertamenti . I medici stanno valutando la prognosi che ora però è riservata.

E purtroppo non è stato l’unico episodio di una serata movimentata. Una ragazza, infatti, è tornata a casa completamente ubriaca. Ha avuto un’accesa discussione con un familiare. i toni della conversione sono saliti vertiginosamente fino a sfociare in una vera e propria colluttazione. Durante il litigio la ragazza è stata raggiunta al volto da un colpo ed è caduta a terra. Immediatamente soccorsa è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti radiografici e clinici. A seguito di una prima diagnosi ha riportato un trauma cranico che sarà valutato nel corso della notte. Al momento non è in pericolo di vita ma è sotto osservazione da parte dei medici per scongiurare qualsiasi temuto peggioramento a livello neurologico.

