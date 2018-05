Blitz contro l'accattonaggio C'è una banda che sfrutta chi chiede l'elemosina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli hanno effettuato un blitz nel centro cittadino per arginare una situazione che sta diventando insostenibile: l’accattonaggio da parte prevalentemente di extracomunitari, in particolare dall’Africa, che si posizionano davanti ai supermercati, chiese e parcometri per la sosta nella zone a strisce azzurre chiedendo ai cittadini soldi. Si era venuto a determinare un vero e proprio racket che doveva essere stroncato con la massima decisione. Fra le varie segnalazioni c’è stata quella della multinazionale che gestisce i parcheggi in città. È capitato che quando un automobilista stava parcheggiando per poi pagare la sosta, immancabilmente veniva avvicinato da un extracomunitario per l’elemosina. I militari dell’Arma sono intervenuti in diverse zone del centro cittadino ed hanno colto sul fatto due marocchini che infastidivano le persone che andavano a pagare il ticket chiedendo loro denaro. I due extracomunitari sono stati condotti in caserma per la loro identificazione. Sono risultati in regola con il permesso di soggiorno nel nostro Paese ed a loro carico non sono stati rilevati precedenti di polizia. A questo punto non è potuta scattare la denuncia ma soltanto un allontanamento.