Ascoli, prende 9mila di euro di Cas senza averne diritto: uomo di 36 anni a processo

ASCOLI - Il processo a carico di una trentaseienne residente in un paese montano dell’ascolano, accusato di avere incassato indebitamente il Cas per il terremoto, è stato rinviato dal giudice per le udienze preliminari alla data del 14 aprile prossimo. In apertura dell’udienza, tenutasi ieri mattina, l’avvocato dell’imputato, Silvia Morganti, aveva avanzato la richiesta di poter patteggiare l’eventuale pena. La procura della Repubblica aveva chiesto il rinvio a giudizio ritenendolo responsabile di aver intascato per diversi mesi, senza averne alcun diritto,

A partire dal mese di novembre 2016, e fino al mese di maggio 2018, ha iniziato a percepire, per l’accusa indebitamente, unitamente al proprio fratello, contributi per 9 mila euro. Dai controlli avviati dall’ufficio comunale competente deputato a verificare se i contributi che venivano percepiti da coloro che erano stati costretti a causa del terremoto ad abbandonare le proprie abitazioni è emerso che ci si trovava al cospetto di una presunta azione fraudolenta.

