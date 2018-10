Tre assalti dei ladri a Solestà e in centro. Bar, farmacia e tabaccheria nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Tre tentati furti a poca distanza uno dall’altro a scapito di altrettante attività commerciali. Poco dopo la mezzanotte di lunedì i ladri hanno preso di mira la Caffetteria Emozioni di piazza Ventidio Basso all’angolo con via Trebbiani dove hanno compiuto una spaccata. I malviventi, utilizzando un tubo di ferro, hanno sfondato la vetrata della porta d’ingresso e sono riusciti ad introdursi all’interno del bar. Ma è entrato in funzione il sistema d’allarme e, pertanto, i ladri hanno avuto giusto il tempo di rubare il cassetto delle monete per poi far darsi alla fuga. Magrissimo il bottino visto che hanno arraffato solo pochi spicci ma hanno causato ingenti danni dal momento che nello sfondare la vetrata hanno rovinato anche agli arredi della caffetteria. Sul posto, oltre agli agenti della squadra volanti anche quelli della scientifica che hanno proceduto ad effettuare i rilievi alla ricerca di indizi che potrebbero rivelarsi preziosi. Il secondo colpo è stato tentato a poche centinaia di metri di distanza ai danni della farmacia Pallotta in via Sant’Emidio Rosso a Borgo Solestà. In questa circostanza l’attenzione dei ladri si è rivolta al distributore automatico presente all’esterno dell’attività commerciale. Modalità simili sono state utilizzate anche per il tentato furto tentato a circa duecento metri di distanza ai danni della tabaccheria Girolami in via Verdi.