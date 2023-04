ASCOLI - Oggi ricorre il 78° anniversario della Liberazione. Una giornata, che assume una valenza ancora più particolare in quanto ricorre il 50° anniversario del conferimento della medaglia d’oro alla Provincia.





La cerimonia inizierà alle 9 in piazza Roma dove sarà deposta una corona sul monumento ai caduti con il dispiegamento del picchetto d’onore. La deposizione della corona dinanzi al Palazzo del Governo, in piazza Simonetti è prevista alle 9.15 con l’omaggio delle autorità. I rappresentanti delle istituzioni si sposteranno a colle San Marco luogo simbolo della Resistenza picena con i consueti momenti solenni di ricordo e riflessione. Alle 10.15, avrà luogo la deposizione della corona sul cippo e poi sul sacrario si svolgerà la resa degli onori ai caduti e saranno pronunciati gli interventi ufficiali. Prenderanno la parola il prefetto di Ascoli Carlo De Rogatis, il presidente della Provincia Sergio Loggi, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il presidente del Comitato provinciale Anpi Pietro Perini. Concluderà la manifestazione, alle 11, la celebrazione della messa in memoria di tutti i caduti, officiata dal vescovo monsignor Gianpiero Palmieri.



Ci sarà anche la pedalata del 25 aprile con partenza da piazza Arringo alle 8 fino a Colle San Marco. È il tradizionale appuntamento Fiab per un viaggio in bicicletta sui luoghi della Memoria legati alla Liberazione dal nazifascismo. Fiab pedala in molte città italiane per ricordare che il 25 aprile è la festa della Liberazione dell’Italia, l’inizio della nostra storia come Paese democratico. L’iniziativa è intitolata “Resistere Pedalare Resistere”. Si ripercorrono i sentieri della Resistenza, quelli delle staffette e dei combattenti partigiani. Attraverso via Loreto si passerà per Santa Maria a Corte con arrivo al Colle San Marco, per partecipare alla cerimonia civile. Rientro prima di pranzo con sosta alla chiesa di San Martino di Lisciano.

APPROFONDIMENTI ASCOLI PICENO Gli ambientalisti ripuliscono la spiaggia e sperano che diventi un’area per i cani. Stop alla plastica e ai rifiuti inquinanti



Le altre iniziative



Celebrazioni anche ad Acquasanta. Il programma prevede alle 10.50 il corteo, la deposizione della corona d’alloro e gli interventi del sindaco Sante Stangoni e del presidente comunale dell’Anpi Giuseppe Parlamenti, mentre alle 11.15 messa in suffragio dei caduti per la libertà ai piedi del monumento. A Castorano, l’appuntamento è alle 10.30 al Parco della Rimembranza dove verrà posta una corona di fiori ai piedi del monumento ai caduti. Parteciperà una delegazione dell’Anpi Vallata del Tronto.



Come da tradizione, molti ragazzi si sono organizzati con sacchi a pelo e tende per trascorrere la notte sul Pianoro. L’Arengo ha diramato un’ordinanza che vieta, a tutte le attività di vendere e somministrare bevande con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi, il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in vetro e lattine e l’obbligo a carico di coloro che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di togliere i tappi dei contenitori e infine, il divieto di utilizzo di contenitori in vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche.

Nell’ambito della manifestazione Fritto Misto, giornata a base di caponata, polpettine, piconi e coniglio, curato dalla chef Ermetina Mira. Musei civici aperti. Già dal weekend sono state registrate presenze record sia in pinacoteca sia al Forte Malatesta dove fino al 4 giugno è possibile visitare la mostra “Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere” che ripercorre la storia del carcere attraverso le fotografie di Paolo Raimondi, le installazioni di Benedetta Fioravanti e Matteo Costanzo, il fotoreportage di Valerio Bispuri e il documentario di Remo Croci. La prima giornata di apertura per le visite al teatro Ventidio Basso ha consentito a più di cento visitatori di ammirare l’eleganza e la raffinatezza del massimo cittadino.