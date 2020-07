Ascoli, il 2020 sarà un anno senza Quintana: annullata anche quella di ottobre

ASCOLI - La Quintana cittadina tornerà nel 2021. Dopo l’annullamento dell’edizione agostana in onore del Patrono di Ascoli Sant’Emidio, salta anche quella in notturna, originariamente prevista per l’11 luglio (tra tre giorni) e poi rinviata al 4 ottobre: «Il magnifico messere, il presidente e il consiglio degli anziani prendono atto dell'impossibilità di organizzare la Quintana prevista per il 4 ottobre. Il permanere delle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria non permettono infatti l’organizzazione della Quintana.

L’amministrazione comunale e il cda, di concerto con il Questore e il Prefetto - che si ringraziano per la disponibilità mostrata -, hanno provato in ogni modo a ipotizzare un’organizzazione della Quintana. Il permanere delle misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria non consentono però lo svolgimento della rievocazione cittadina» hanno dichiarato il magnifico messere Fioravanti e il presidente del cda Massetti.

