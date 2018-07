A 18 anni dona il sangue e scopre di avere una malattia rara: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Grazie alle donazioni ha scoperto di essere affetto da una rara malattia, una scoperta che gli ha permesso di curarsi e guarire. Matteo, nome di fantasia, aveva appena compiuto 18 anni quando ha deciso di iscriversi all’Avis locale proprio come previsto dalla legge, in quanto prima della maggiore età non è possibile donare.La decisione di diventare un donatore di sangue l’aveva presa constatando quanto sangue era stato necessario in ospedale per un suo amico a causa di una brutta ferita provocatagli da un incidente in motorino. Sangue, plasma e piastrine, per lui non era importante cosa donare, ma semplicemente compiere quel gesto che poteva aiutare tante persone in ospedale. Proprio come era accaduto per il suo amico. Ma non sapeva che quel gesto prima di tutto sarebbe servito a lui perché proprio attraverso gli esami di routine, al quale un donatore Avis viene costantemente sottoposto, aveva scoperto di essere affetto da una patologia latente e rara e dalla quale era potuto guarire perché aveva subito iniziato una cura.