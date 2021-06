La Finanza consegna al Comune i soldi trovati sotto le macerie del terremoto

ARQUATA - Sono 1.600 gli euro consegnati dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli, Michele Iadarola, al vice sindaco . del Comune di Arquata del Tronto, Michele Franchi, alla presenza del comandante dei vigili del fuoco, Luca Verna, nel corso della breve cerimonia tenutasi alla caserma “Colle San Marco”.

Era il 30 agosto 2016 e in piena emergenza si scavava con ogni mezzo tra le macerie degli edifici completamente crollati a Pescara del Tronto; sotto uno di questi, i cui detriti avevano quasi completamente sommerso un’automobile in sosta, è stata rinvenuta dai vigli del fuoco, una busta da lettere gialla contenente 32 banconote da 50 euro che veniva prontamente consegnata per la custodia ai Finanzieri in servizio di ordine pubblico anti-sciacallaggio. A quasi cinque anni dal terremoto del 2016, la comunità di Arquata del Tronto entra in possesso dei soldi della persona che, forse, viveva in quella frazione e che, nonostante gli sforzi operati, ulteriormente ostacolati dalla sopravvenuta emergenza epidemiologica, non è stata possibile identificare. Trascorso il periodo della pubblicazione all’albo pretorio, la giunta comunale di Arquata del Tronto ha attivato la procedura di legge per inserire la somma nel bilancio comunale, per destinarla espressamente a situazioni di disagio o di bisogno oggettive e certificate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA