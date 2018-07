La Rocca di Arquata danneggiata dal terremoto messa in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA - Con la rimozione della campana d’allarme l’impresa di costruzioni Sparti di Ascoli Piceno ha concluso l’eccezionale intervento di messa in sicurezza della Rocca medievale di Arquata del Tronto, antico baluardo fortificato che nel medioevo proteggeva i borghi circostanti, seriamente danneggiato dalle scosse telluriche che hanno colpito il Piceno tra il 2016 e il 2017. Un intervento articolato, complesso e delicato ha tenuto impegnata Sparti per cinque mesi: un tempo molto breve in cui, sotto l’attenta supervisione del Mibact gli operai hanno lavorato alacremente e con la massima attenzione per la protezione e la salvaguardia della Rocca, simbolo di un intero territorio.