Passi avanti sulla Salaria: cade l'ultimo diaframma della galleria Montecastello

ARQUATA DEL TRONTO – Una buona notizia dai cantieri viari nell’area colpita dal terremoto del 2016.Anas infatti ha completato lo scavo della galleria “Montecastello”, nell’ambito dei lavori di realizzazione della variante al tracciato della strada statale 4 “Salaria” in corso nei comuni di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, per un investimento complessivo di 94 milioni di euro.L’ultimo diaframma è stato abbattuto questa mattina alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e dell’Amministratore Delegato di Anas Gianni Vittorio Armani, del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno Paolo d’Erasmo e dei sindaci dei Comuni interessati.“Anas - ha affermato l’AD Armani - sta realizzando questo intervento nell’ambito di un piano di potenziamento dell’intera direttrice Salaria da 850 milioni di euro che, a sua volta, fa parte di un importante piano di miglioramento delle principali strade che consentono l’accessibilità ai territori interessati dal sisma del 2016, per un investimento di 2,3 miliardi di euro, finalizzato ad agevolare e accelerare la ripresa economica di questi territori”.