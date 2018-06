Infortunio sul sentiero per il monte Vettore Soccorsa con l'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA DEL TRONTO - Un elicottero dei vigili del fuoco (Drago) partito da Pescara si sta dirigendo alla volta di Forca di Presta, frazione di Arquata del Tronto per soccorrere un'escursionista caduta durante il sentiero che conduce al monte Vettore. Poichè non è in grado di deambulare è stato richiesto l'intervento dell'elicottero per il trasporto all'ospedale per sottoporre l'infortunata a tutti gli esami clinici e radiografici. Si sospetta, infatti, che possa trattarsi di una brutta frattura ad un arto. I soccorsi sono scattati con celerità.