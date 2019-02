Vegetazione secca, scoppia l'incendio: vanno in fumo due ettari di bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA DEL TRONTO - Un vasto incendio che è divampato nella zona di Trisungo di Arquata del Tronto ed ha tenuto impegnati per qualche ora i vigili del fuoco di Ascoli. Intorno alle ore 15.30, la centrale operativa del comando provinciale del capoluogo piceno ha ricevuto la richiesta di intervento perché si erano sprigionate delle fiamme all’interno di un’area boschiva. Pochi minuti dopo la prima squadra è arrivata sul posto per cercare di domare le fiamme. Circa due ettari di bosco sono andati in fumo e il vasto incendio ha impegnato dieci pompieri che con l’ausilio di cinque automezzi hanno cercato di circoscrivere le fiamme. I vigili del fuoco hanno arginato un fronte del fuoco che si estendeva per oltre 800 metri. Le operazioni di spegnimento sono rivelate assai complicate poiché la zona dove è divampato l’incendio è particolarmente impervia ed anche difficile da raggiungere con gli automezzi di certe dimensioni.