Arquata, escursionista si fa male, soccorso sul monte Vettore

ARQUATA - Intervento in corso dei vigili del fuoco di Ascoli sui monti Sibillini per soccorrere un escursionista di San Marino di 55 anni in difficoltà a causa di un infortunio avvenuto in località Vettoretto alle pendici del Monte Vettore vicino Forca di Presta. Da Ascoli è partita una squadra specializzata nei recuperi con tecniche Saf e un'altra squadra è partita dal presidio di Pescara del Tronto. Allertato anche l'elicottero dei vigili del fuoco in volo da Pescara. L'escursionista è stato trasportato all'ospedale Mazzoni di Ascoli: ha rimediato una frattura a una caviglia. Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA